Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın cezalardan elde ettiği gelir dört kat arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kesilen para cezalarından elde ettiği gelir, yaklaşık dört kat artarak 94 milyon 88 bin 597 lira oldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2022 Faaliyet Raporu yayımlandı. Raporda bakanlığın 2022 yılında gelir ve gider tablosuna da yer verildi.

Yayımlanan raporda, bakanlığın 2020, 2021 ve 2022 yıllarında para cezalarından elde ettiği gelire yer verildi.

Bakanlık kesilen para cezalarından 2020 yılında 27 milyon 81 bin 971 lira elde ederken, 2021 yılında 26 milyon 535 bin 326 lira gelir etti. 2022 yılına gelindiğinde ise bakanlığın para cezalarından elde ettiği gelir yaklaşık 4 kat artarak 94 milyon 88 bin 597 lira oldu.