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Avrupalılar Karşıyaka deplasmanını unutamıyor

Avrupalılar Karşıyaka deplasmanını unutamıyor

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde genel menajerler arasında yapılan ankette en zorlu 2. deplasman olarak gösterildi.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon Avrupa’ya erken veda etse de kulüplerin hafızalarında yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final mücadeleleri başlamadan önce son 16 turuna katılan kulüplerin genel menajerleri arasında anket yapıldı.

Bu ankette Kaf Kaf'ın evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, oynanması en zor deplasmanlardan ikincisi oldu. Birinci sırada ise Hapoel Jerusalem’in karşılaşmalarını oynadığı Pais Arena yer aldı. Öte yandan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabında bu sezon UCAM Murcia engelini geçemeyerek son 16'ya kalamadan Avrupa'dan elenmişti.

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