İbrahim Erdemoğlu kimdir, ne iş yapar? İbrahim Erdemoğlu aslen nereli?

Forbes dergisi Türkiye'nin en zengin ailelerini açıkladı. İlk sırada Murat Ülker'i tahtından eden İbrahim Erdemoğlu var. Peki İbrahim Erdemoğlu kimdir, kaç yaşında? İbrahim Erdemoğlu serveti ne kadar, şirketleri hangisi?

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İbrahim Erdemoğlu kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları kim soruları Türkiye'nin en zenginlerine listesinin zirvesine oturmasının ardından merak edildi. Borsa İstanbul'da son günlerde yıldızı parlayan şirketi SASA Polyester'in başarı hikayesi ile merak ediliyor. Aslen Adıyaman Besnili olan İbrahim Erdemoğlu evli ve çocuk babası. Fakat İbrahim Erdemoğlu'nun eşi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

İbrahim Erdemoğlu'nun serveti 5.3 milyar dolar. Türkiye'nin en zengin işadamı olan İbrahim Erdemoğlu ailesi de ticaret dünyasının ünlü isimlerinden. İbrahim Erdemoğlu'nun babası ünlü Merinos halılarının kurucu sahibi. 1962 doğumlu olan İbrahim Erdemoğlu, bugün 61 yaşında. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamlayan İbrahim Erdemoğlu, iş hayatına babasının mesleği olan halı ticaretiyle başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan İbrahim Erdemoğlu, aktif iş hayatına 1983'te başladı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı'nın kuruluşunda yer aldı. Parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu’yu Akkök Grup’tan devraldı.

5,3 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada

Forbes'in her yıl yayınladığı Milyarderler Listesi'nin Türkiye sıralamasında Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en zengin ismi olan İbrahim Erdemoğlu, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu.

2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Sasa Polyester A.Ş. şirketinin hisselerinin yüzde 51’ini Sabancı Holding’den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding’in Sasa Polyester A.Ş’deki hisse oranı yüzde 84,80’e ulaştı. SASA, polyester, elyaf, filament iplik, polyester bazlı polimerler, özel polimerler ve ara ürünlerde dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. Sektöründeki liderlik sorumluluğu ile, güçlü teknik mirasını ve inovasyon kültürünü yüksek üretim kapasitesi ile harmanlayan SASA, tasarımdan, üretim ve dağıtım aşamalarına kadar tüm süreci başarıyla yönetir. Polyester sektöründeki üretimine 1966 yılında başlayan SASA, kuruluşundan bugüne, aralıksız yatırımlarıyla hızlı büyüme sürecini hep sürdürdü. SASA, polyester sektöründeki öncülüğünü sürdürmek ve bu konumunu daha da güçlendirmek amacıyla 2000 yılında dünya kimya devi Dupont ile joint-venture tarzı ortaklık kurdu ve DupontSA adını aldı.

Sabancı Holding’in, 2004 yılında Dupont hisselerini satın almasıyla, DupontSA ismi, ADVANSA olarak değiştirildi. Grubun Türkiye organizasyonun adı da 2005 yılında ADVANSA SASA Polyester Sanayi A.Ş. oldu.2011 yılında ise Sabancı Holding, ADVANSA BV’ye ait tüm hisseleri satın aldı ve Eylül 2011’de ADVANSA SASA olan adını SASA olarak değiştirdi. 30 Nisan 2015 itibariyle, Sabancı Holding hisseleri ERDEMOĞLU Holding tarafından satın alınarak, ortaklık yapısı % 51 ERDEMOĞLU Holding, % 49 halka arz edilmiş hale gelmiş oldu. 2015 yılı Ağustos ayında tamamlanan zorunlu pay alım süreci sonunda, ERDEMOĞLU Holding A.Ş.’nin SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu hisse oranı %84,80’e ulaşmıştır. Bünyesinde Nobel, ICI ve Dupont teknolojilerini barındıran SASA, 4 bin 300’ü aşkın nitelikli çalışanı, yüksek kapasiteli öncü üretim tesisleri ve 2002 yılında kurulan Araştırma Geliştirme Merkezi ile güçlü bir teknik altyapıya sahiptir. SASA’nın, Adana’da, entegre üretim tesislerinin yer aldığı 2.181.000 m² alan üzerinde kurulu merkez işyeri, İskenderun’da 55.625 m² kendi hammadde depolama tesisi, İstanbul ve Ankara’da da irtibat büroları bulunmaktadır.

1996 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işleme açık olan SASA Polyester, son bir kaç yıldır hızla yükselen hisse değeriye BIST 100'ün en popüler kağıtları arasında.

Murat Ülker'i koltuğundan etti

Forbes'in Türkiye'nin en zengini listesinde yer alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, koltuğunu İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı.

Son yıllarda Borsa İstanbul'da en çok konuşulan şirketlerden biri olan SASA Polyester'in hisselerinde yaşanan değer artış, İbrahim Erdemoğlu'nu Türkiye'nin en zengin kişisi yaptı. Dünyada 2 bin 640 milyarder arasında 497'nci sırada yer alan Erdemoğlu'nun servetinin 5.3 milyar dolar olduğu belirtildi. Erdemoğlu Holding’in bünyesinde SASA dışında Merinos Halı, Dinarsu ve Padişah Halı bulunuyor. Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, 5 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada da SASA'nın hissedarlarından Ali Erdemoğlu 4.7 milyar dolarlık servetiyle listede yer buldu.