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Hindistan'da düğün hediyesi damat ve kardeşini öldürdü

Hindistan'da düğün hediyesi damat ve kardeşini öldürdü

HİNDİSTAN'da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir çifte düğün hediyesi olarak gönderilen sinema sistemi prize takılınca patladı. Meydana gelen patlamada damat ve kardeşi hayatını kaybetti. Sinema sisteminin patlayıcılarla donatıldığı ifade edilirken olayın arkasında gelinin eski sevgilisinin olduğu düşünülüyor.

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Güney Asya ülkesi Hindistan, patlayan düğün hediyesini konuşuyor. Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde yaşanan olayda, yeni evli çiftin evine gönderilen sinema sistemi infilak etti. BBC'nin haberine göre, patlamada damat ve erkek kardeşi ölürken, 18 aylık bir bebek de dahil 4 kişi yaralandı.

Hediyenin, prize takılır takılmaz infilak eden patlayıcılarla donatıldığını söyleyen polis, şiddetli patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü belirtti.

Gelinin eski sevgilisi gönderdi iddiası

Polis, bomba yerleştirilmiş düğün hediyesinin, gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiğini düşünüyor.

İkinci eş olarak istiyordu

33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilinin geçmişte 29 yaşındaki gelinle ilişkisi olduğu, kendisinin ikinci eşi olması için ısrar ettiği iddia ediliyor.

Kadının ailesinin, bu evliliğe onay vermediği ifade edildi. Şüpheli eski sevgili Markam, soruşturma kapsamında Madya Pradeş eyaletinde gözaltına alındı.

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