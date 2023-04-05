BIST 5.010
DOLAR 19,25
EURO 21,19
ALTIN 1.252,44
HABER /  GÜNCEL

Yalı Çapkın'ı Tarık kimdir, Ferit'i orta yerinden çatlatacak!

Yalı Çapkın'ı Tarık kimdir, Ferit'i orta yerinden çatlatacak!

Star TV'nin cuma akşamlarına adını yazdıran dizisi Yalı Çapkını'na ortalığı birbirine katacak biri daha geldi. Diziye Tarık karakteri ile giren ve Ferit'in başına bela olacak yeni karaktere gerçekte genç oyuncu Baran Bölükbaşı hayat veriyor. Peki kimdir Yalı Çapkını'ndaki Tarık?

Abone ol

Cuma akşamları yayınlanan ve reyting listelerinin zirvesine adını yazdıran dizi Yalı Çapkını'nda yeni bir isim daha katıldı. Genç ve yakışıklı oyuncu Baran Bölükbaşı, dizide Tarık karakterine hayat verecek. Saffet'in kardeşi olan Tarık, ilk görüşte Seyran'a abayı yakacak ve Ferit'i kıskançlık krizlerine sokacak. Peki kimdir Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? 

Baran Bölükbaşı, Yalı Çapkını dizisinde Saffet'in kardeşi rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Tarık, Seyran'ın güzelliği ve asaleti karşısında hayran kalacak.

Baran Bölükbaşı kimdir?

1994 doğumlu olan Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okuyor. Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başladı. Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Son Nefesime Kadar dizisinde Emre karakteri ile seyirci karşısına çıktı. Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Vokal, müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleri olan Baran Bölükbaşı iyi derecede İngilizce biliyor.

Baran Bölükbaşı'nın Oynadığı Diziler
 

Son Nefesime Kadar / Emre / 2022
Öğrenci Evi / Latif / 2021
Vuslat / Fırat Çağlar / 2019-2020
Servet / Korkmaz / 2018
Sevda'nın Bahçeşi / Tolga / 2017
Adı Efsane / Fikret Yurdakul / 2017

ÖNCEKİ HABERLER
Sigorta sektörü, 76 milyar lira deprem hasarı ödemesi yapacak
Sigorta sektörü, 76 milyar lira deprem hasarı ödemesi yapacak
Mehmet Barsal'tan 14 Mayıs gecesi iç savaş kehaneti!
Mehmet Barsal'tan 14 Mayıs gecesi iç savaş kehaneti!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
Bir güzel yedi içti kasaya gelince bakın ne dedi! Çalışanlar isyan etti: Bizi böyle kandırmasınlar
Bir güzel yedi içti kasaya gelince bakın ne dedi! Çalışanlar isyan etti: Bizi böyle kandırmasınlar
25 yaşındaki genç, üst geçitten düştü, TIR'ın altında kaldı
25 yaşındaki genç, üst geçitten düştü, TIR'ın altında kaldı
İşte en çok silah ithal eden Arap ülkeleri
İşte en çok silah ithal eden Arap ülkeleri
İYİ Partili Meral Akşener, 'özür' isteyen Erdoğan'a sert çıktı: Hadi oradan! Çok beklersin
İYİ Partili Meral Akşener, 'özür' isteyen Erdoğan'a sert çıktı: Hadi oradan! Çok beklersin
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Tatavlalı kimdir, diziden ayrılıyor mu?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Tatavlalı kimdir, diziden ayrılıyor mu?
Çekmeköy'de yol verme kavgasında uzun namlulu silaha sarıldı
Çekmeköy'de yol verme kavgasında uzun namlulu silaha sarıldı
Genç milli judocular, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda mücadele edecek
Genç milli judocular, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda mücadele edecek
Gayrimenkul piyasasında bahar hareketliliği: Yüzde 83 artış
Gayrimenkul piyasasında bahar hareketliliği: Yüzde 83 artış
İbrahim Tatlıses'ten Togg'a inanmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz çıkış
İbrahim Tatlıses'ten Togg'a inanmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz çıkış