Yalı Çapkın'ı Tarık kimdir, Ferit'i orta yerinden çatlatacak!

Star TV'nin cuma akşamlarına adını yazdıran dizisi Yalı Çapkını'na ortalığı birbirine katacak biri daha geldi. Diziye Tarık karakteri ile giren ve Ferit'in başına bela olacak yeni karaktere gerçekte genç oyuncu Baran Bölükbaşı hayat veriyor. Peki kimdir Yalı Çapkını'ndaki Tarık?

Abone ol

Cuma akşamları yayınlanan ve reyting listelerinin zirvesine adını yazdıran dizi Yalı Çapkını'nda yeni bir isim daha katıldı. Genç ve yakışıklı oyuncu Baran Bölükbaşı, dizide Tarık karakterine hayat verecek. Saffet'in kardeşi olan Tarık, ilk görüşte Seyran'a abayı yakacak ve Ferit'i kıskançlık krizlerine sokacak. Peki kimdir Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Baran Bölükbaşı, Yalı Çapkını dizisinde Saffet'in kardeşi rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Tarık, Seyran'ın güzelliği ve asaleti karşısında hayran kalacak.

Baran Bölükbaşı kimdir?

1994 doğumlu olan Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okuyor. Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başladı. Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Son Nefesime Kadar dizisinde Emre karakteri ile seyirci karşısına çıktı. Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Vokal, müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleri olan Baran Bölükbaşı iyi derecede İngilizce biliyor.

Baran Bölükbaşı'nın Oynadığı Diziler



Son Nefesime Kadar / Emre / 2022

Öğrenci Evi / Latif / 2021

Vuslat / Fırat Çağlar / 2019-2020

Servet / Korkmaz / 2018

Sevda'nın Bahçeşi / Tolga / 2017

Adı Efsane / Fikret Yurdakul / 2017