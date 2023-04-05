Selvi Kılıçdaroğlu kimdir, ne mezunu? Selvi Kılıçdaroğlu eğitimi ve mesleği nedir?

Türkiye 14 Mayıs'ta büyük seçime giderken oy pusulasındaki yerini kesinleştiren cumhurbaşkanı adaylarından biri de Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Siyasi hayatıyla bildiğimiz Kılıçdaroğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor. Özellikle yanından ayırmadığı eşi Selvi Kılıçdaroğlu. Eskiden gazetecilik mesleği yapan Selvi Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşında?

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık 50 günden az kaldı, heyecanlı geri sayım başladı. 14 Mayıs'taki seçim yarışında Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatı da mercek altında. Uzun yıllardır siyasi kimliğini bildiğimiz, siyasi hayatına tanık olduğumuz CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor. Selvi Kılıçdaroğlu ile mutlu bir evliliği olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi kimdir, Selvi Kılıçdaroğlu ne iş yapar ve ne mezunu birlikte bakalım..

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi olan Selvi Kılıçdaroğlu aslen Tunceli doğumlu ve 71 yaşında. Ankara Üniversitesi mezunu olan Selvi Kılıçdaroğlu uzun süre gazetecilik mesleğini yaptı ve daha sonra işi bıraktı. Aslı Kılıçdaroğlu Nadir, Kerem Kılıçdaroğlu, Zeynep Kılıçdaroğlu adında 3 çocuk annesi olan Selvi Kılıçdaroğlu 1974 yılından beri Kemal Kılıçdaroğlu ile evli.

Selvi Kılıçdaroğlu kimdir?

Selvi Kılıçdaroğlu 1974 yılında Tunceli Dersim'de doğmuştur. Nüfusta adı Selvi olsa da aile içinde kendisine Sevim diye hitap ediliyormuş.

Selvi Kılıçdaroğlu mesleki olarak gazetecidir. Fakat eşi Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olunca mesleği bırakmıştır.

Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun Aslı Kılıçdaroğlu Nadir, Zeynep Kılıçdaroğlu, Kerem Kılıçdaroğlu adında iki kız bir de oğlan çocukları vardır.