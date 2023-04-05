BIST 5.003
DOLAR 19,25
EURO 21,20
ALTIN 1.255,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Siirt'te ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza kesilecek

Siirt'te ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza kesilecek

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.

Abone ol

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ters lalelerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ters lalelerin 20 gün boyunca yaşayabildiği aktarılan açıklamada, çiçeğin ilkbaharda dağları renklendirdiği aktarıldı.

Ters lalelerin bölgenin bir değeri olduğu vurgulanan açıklamada, ters lalenin koparılmasının yasak olduğu, bunu koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Tekirdağ'da tesisatçının yumruk darbeleri müezzini hastanelik etti
Tekirdağ'da tesisatçının yumruk darbeleri müezzini hastanelik etti
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
Tek seferde 23 bin 800 TL promosyon! Anlaşma sağlandı, ödeme Nisan'da!
Tek seferde 23 bin 800 TL promosyon! Anlaşma sağlandı, ödeme Nisan'da!
İzmir'de 1 haftada 74 uyuşturucu operasyonu
İzmir'de 1 haftada 74 uyuşturucu operasyonu
Eşel mobil sistemi nedir? Memur maaşlarında eşel mobil nasıl uygulanır?
Eşel mobil sistemi nedir? Memur maaşlarında eşel mobil nasıl uygulanır?
Bilecik Bozüyük'te Çiftçiye nohut tohumu desteği
Bilecik Bozüyük'te Çiftçiye nohut tohumu desteği
PKK'lılar 'devrim vergisi' dedi Fransız savcı ipliğini pazara çıkardı
PKK'lılar 'devrim vergisi' dedi Fransız savcı ipliğini pazara çıkardı
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den tepki: Kabul edilemez!
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den tepki: Kabul edilemez!
Orman kanunu değişti; tarımda yeni dönem başlıyor
Orman kanunu değişti; tarımda yeni dönem başlıyor
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de
Deprem bölgesindeki sertifikalı tohum destekleri yüzde 100 artırıldı
Deprem bölgesindeki sertifikalı tohum destekleri yüzde 100 artırıldı