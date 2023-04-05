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Bilecik Bozüyük'te Çiftçiye nohut tohumu desteği

Bilecik Bozüyük'te Çiftçiye nohut tohumu desteği

BİLECİK'in BOZÜYÜK ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere nohut tohumu dağımı gerçekleştirildi.

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Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere ve çiftçilerin katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)” projesi çerçevesinde nohut yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla bin 200 dekar alanda ekilmek üzere 58 çiftçiye yüzde 75 bakanlık ve yüzde 25 çiftçi katkılı olarak 18 ton nohut tohumu dağıtıldı.

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