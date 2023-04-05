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Uykuda yangına yakalandı, ağır yaralandı

Uykuda yangına yakalandı, ağır yaralandı

Çorum’da uyuduğu sırada evinde çıkan yangında kıyafetleri tutuşan yaşlı adam ağır yaralandı.

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Olay, Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Güneşevler 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'ye (63) ait ikamette evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evde uyuyan Erol Ş., itfaiye ekiplerin çalışması neticesinde dışarı çıkartıldı. Üzerindeki elbiselerin tutuşması ile vücudunda yanıklar oluşan Erol Ş., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

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