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Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "seccade" fotoğrafına ilk yorum

Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "seccade" fotoğrafına ilk yorum

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basması tepkilere neden olmuştu. Ahmet Davutoğlu, konuyla ilgili düşüncelerini ilk kez dile getirerek "Türkiye'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun o seccadeye ayakkabısıyla bilinçli bir şekilde bastığına inanacak aklı başında bir tek kişi bulamazsınız" dedi. Davutoğlu seçim sonucuyla ilgili tahminde de bulundu...

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda verdiği fotoğrafla çok konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu, bir seccadenin üzerine bastığı sırada kamuoyuna yansıyan fotoğraflarıyla tepkilere neden olmuştu.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" demişti.

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'de Elif Çakır ile Taha Akyol'un sorularını yanıtladı. Davutoğlu, 'seccade' konusuna ilişkin ilk yorumu yaptı.

"Kılıçdaroğlu aklını da mı kaybetti?"

Davutoğlu, "Türkiye'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun o seccadeye ayakkabısıyla bilinçli bir şekilde bastığına inanacak aklı başında bir tek kişi bulamazsınız. Kılıçdaroğlu'nun niyeti o seccadeye basarak seccadeye hakaret etmek mi? Hadi Kılıçdaroğlu'nun dine saygısına inanmadınız da aklını da mı kaybetti? Türkiye'de bir siyasetçi seçim öncesinde böyle bir şey yapar mı?" ifadelerini kullandı.

"Millet İttifakı hata yapmazsa..."

Daha sonra Davutoğlu'ndan seçim sonucunun ne olacağına ilişkin bir tahmin de geldi. Millet İttifakı'nın bir hata yapmaması durumunda seçimleri yüzde 60'la kazanacağını da öne süren Davutoğlu, "Bizim tarafta bir hata olmazsa, bir söylem hatası olmazsa, kendi içimizde bir hata olmazsa birbirimizin işini kolaylaştırırsak, muhafazakarı soğutan bir söylem olmazsa veya Kürt seçmeni tedirgin eden bir şey olmazsa Türkiye'deki seçim yüzde 60 yüzde 40 gibi biter. Ben seccadeyi bir hata olarak görmüyorum orada bir irade yok." şeklinde konuştu.

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