5 Nisan 2023 çeyrek altın kaç TL? "Ne yükseliş ne düşüş" bitmedi diyen İslam Memiş gram altın için yeni rakamı söyledi

Altın kazandırmaya devam ediyor. Yatırımcı halinden memnun. 5 Nisan 2023 altında yükseliş devam ediyor. Yatırımcı bugün altın fiyatları ne kadar diye merak ediyor. İslam Memiş de dün piyasalarda yaşananların normal olmadığını söyledi.

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5 Nisan 2023 altın altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Uzmanlar yükselişin süreceğini belirtiyor ve bunun için yaz aylarını işaret ediyor.

Fitch'in araştırma birimi olan Fitch Solutions, yatırımcıların güvenli limanlara yönelişinin hızlandığını belirterek 2023 için altın fiyatı tahminini yükseltti. NTV'deki habere göre Fitch Solutions, 2023 yılı için ons altın fiyatı tahminini 1850 dolardan seviyesinden 1950 dolar seviyesine çıkardı.

5 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira?

Gram altın alış 1.250,72 satış 1.250,85

Çeyrek altın alış 2.077,00 satış 2.101,00

Yarım altın alış 4.155,00 satış 4.203,00

Cumhuriyet altını alış 8.284,00 satış 8.373,00

Kulplu çeyrek altınlar daha mı pahalı?

Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.



İslam Memiş'ten altın tahmini

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altındaki hareketlilik için şu değerlendirmede bulundu:

-Haziran ayından itibaren 1450 TL, 1550 TL seviyeleri sürpriz değil.Altın borçlanması yapmayı düşünenlerin bundan uzak durması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor.

Memiş tv100'deki yazısında ise şunları söyledi:

-Yılın çeyreğini yükselişle tamamlayan altın ve gümüş fiyatları, nisan ayının ilk haftasında yeni rekor denemesi yaptı. Altının ons fiyatı 2 bin 25 dolar, altının gram fiyatı ekranlarda bin 252 lira, Kapalıçarşı ve bankalarda bin 283 liraya yükseldi.

-ABD’de dün açıklanan fabrika siparişleri ve JOLTS açılan iş verileri sonrasında altın yüzde 1,67, gümüş yüzde 3,55 değer kazandı.

-Ne yükseliş ne de düşüş bitmedi.Piyasa sadece bir çıkış yolu arıyor, belirsizlik çok.