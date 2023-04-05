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Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun emekli bayram ikramiyesi vaadiyle ilgili açıklama

Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun emekli bayram ikramiyesi vaadiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkaracağı vaadiyle ilgili "300 milyar liralık bir yük getireceksin, kaynağı nedir? Ekonomiden konuşuyorsan rakamını çıkar ortaya. Milletin aklıyla oynamasın kimse." dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, emekli bayram ikramiyesinin 8500 TL'ye çıkarılacağı vaadinde bulunması gündem oldu.

Hazine'nin ağzını adına kadar açan Kılıçdaroğlu'nun vaadiyle ilgili iktidar cephesinde ilk değerlendirme Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

Kaynağı nedir?

Haber Global'e konuk olan Nebati, ilgili soruya "Kasada para var demek bu parayı saçmak demek değil. Kasadaki paranın karşılığı EYT'linin alacağı maaşlardır. Kasadaki para olmasaydı depremde ilk gün 100 milyar lirayı veremezdik. 8 bin 500 lira bayram ikramiyesi vereceğim demek doğru değil. Hiçbir gerçekliği yok. 300 milyar liralık ek yük getirecek. Söylemekle olmaz. Peki 300 milyar liralık bir yük getireceksin, kaynağı nedir? Ekonomiden konuşuyorsan rakamını çıkar ortaya. Milletin aklıyla oynamasın kimse. Ülkenin bütçesi zaten en uç seviyede kullanılıyor." diye yanıt verdi.

"Köpek balığı olmaktansa, kayıp balık Nemo olmayı tercih ederim"

Ortalıkta görünmediğini iddia ederek kendisine kayıp balık nemo benzetmesi yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de cevap veren Nebati, şunları söyledi: 

"Haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Açıkçası çok üzüldüm. Meral Hanım bir metine bakarak yaptı konuşmayı. İki aya yakındır afet bölgesindeyiz. Oradan hiç ayrılmadık. Özellikle ilk günlerde gerçekten uyumadık, sürekli enkazın başındaydık. Onlardan kimse yoktu. Selde de aynı şey oldu. Biz çamur içerisindeyiz. Ben selle boğuşurken hanımefendi ve diğer liderler geldiler, gelip geçmiş olsun, nasıl gidiyor diye soracaklarına çamura bulaşmamak için köprünün başında basın toplantısı yapıp selam vermeden gittiler. Altılı masa olarak gelmişlerdi. Gelişleri gidişleri 1 saat sürmedi. Fotoğraf veriyor, demeç veriyor gidiyor. Ben ülkem adına üzüldüm. Yazılı bir metne bakıp okuyorsa yaptıkları şeyin farkında değiller demektir. Köpek balığı olmaktansa, kayıp balık Nemo olmayı tercih ederim.

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