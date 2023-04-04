İlham Aliyev yerli otomobil Togg'u teslim aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gardaşım Aliyev' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Anadolu" renkli Togg otomobille çekilen fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı: "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım."