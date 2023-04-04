İlham Aliyev yerli otomobil Togg'u teslim aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gardaşım Aliyev' paylaşımı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teslim edildi. Togg'u teslim alan Alilev'i sosyal medya hesabından tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım." ifadelerine yer verdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu. Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen törenle aracını teslim aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın aracın anahtarını Aliyev’e takdim etmesiyle başlayan tören sonrasında ise araç başında toplu fotoğraf çekildi.
Tören, Bakan Varank ve Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın Aliyev’i Togg’un teknik özellikleri hakkında bilgilendirilmesi ve Aliyev’in aracı kullanması ile sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Anadolu" renkli Togg otomobille çekilen fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı: "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım."