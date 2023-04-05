Seçimi Cumhur İttifakı kazanırsa Ekrem İmamoğlu görevden alınacak! Cüneyt Özdemir anlatıyor...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 14 Mayıs seçimlerini Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir şekilde görevden alınacağını iddia etti.

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Cüneyt Özdemir, Youtube'da yayınladığı programında Türkiye'yi 15 Mayıs'tan sonra gergin bir dönemin beklediğini söyledi. Cüneyt Özdemir, Cumhur İttifakının seçimi kazanması durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ne olacağıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin yaptı. Cüneyt Özdemir, şunları söyledi:

Kim kazanırsa kazansın yeni davalar...

- 15 Mayıs'tan sonra gergin bir dönem bekliyorum. Farklı senaryolar var kafamda. Kim kazanırsa kazansın biz yeni davaların karşılıklı icat edildiğini göreceğiz.

- Cumhur İttifakı kazanırsa, Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçimlerine İBB Başkanı olarak katılamayacağını düşünüyorum. Davaların hızlanacağını bir şekilde görevden alınacağını düşünüyorum.

- Millet İttifakı kazanırsa da yeni davalar göreceğimizi düşünüyorum.