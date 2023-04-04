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Türkiye'deki seçim öncesi Fransa'dan skandal hamle!

Türkiye'deki seçim öncesi Fransa'dan skandal hamle!

Türkiye'deki seçimlere günler kala Fransa'da skandal bir konferans düzenlenecek. Konuşmacılar arasında Can Dündar ve Garo Paylan da var.

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Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine gidiyor. Türkiye'deki seçimlere ilişkin Fransa'da skandal bir konferans düzenlenecek.

Fransa ulusal meclisi'nde!

Perşembe günü Fransa Ulusal Meclisi’nde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tehlikeli seçim” adlı konferans düzenlenecek.

Konuşmacılar Firari can Dündar ve Garo Paylan

Konferansa firari Can Dündar ve HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.

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