İsmail Demir: Milli Muharip Uçak bazı özellikleriyle F-35'ten daha iyi olacak

Hangardan çıkan ve Türkiye'yi heyecanlandıran Milli Muharip Uçak'ın özellikleri ve donanımı hakkında bilgi veren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uçağın bazı özellikleri bakımından F-35'lerden daha ileri düzeyde olacağını söyledi.

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Yerli ve milli savunma sanayisinde Türkiye bir eşiği daha aştı.

İnsansız hava araçları ile kendini kanıtlayan sektör son olarak Milli Muharip Uçak (MMU) ile çıtayı daha da yükseltti.

Yerli imkanlarla yürütülen projede MMU 18 Mart Çanakkale şehitleri Anma Günü'nde hangardan çıktı.

Türkiye'yi heyecanlandıran bu gelişmenin ardından gözler kulaklar ilk uçuşta...

Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber özel röportajına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

"Beşinci nesil savaş uçağı yapan dünyada sadece dört ülke var"

Uçağın özellikleri ve donanımı hakkında bilgi veren Demir, MMU'nun bazı özellikleri bakımından ABD'nin Türkiye'yi üretim anlaşmasından çıkarttığı F-35'ten daha ileri düzeyde olacağını söyledi.

İsmail Demir şöyle konuştu:

"MMU malum, çok söylenen bilinen beşinci nesil bir savaş uçağı. Beşinci nesil savaş uçağı yapan dünyada sadece dört ülke var. Biz de beşinci oluyoruz. Çok iddialı bunu yapan dört ülke var biz de beşinci oluyoruz derken, üç ülke mesala yıllardır yüzlerce uçak yapmış ülke. Diğeri Kore bu işe soyunmuştu, belirli bir aşamaya geldiler fakat bizim tarihçemize baktığınızda böyle bir iddialı projeye girmek büyük bir iş. Tabi kamuoyu beklentileri de bizim uçağımız ile ilgili gelişmeler oldukça arttı.

"Havalanması bir seneyi bulacak"

Uçağın uçuşuna ilişkin tarih vermekten itina ediyoruz. Çünkü mühendislerimiz bunu tasarladılar fakat ayrı bir göz uçuşa elverişlilik safhasını teker teker denetleyecek ve uçuşa elverişlik ile ilgili kuralları belirleyip onlar bunu gözetleyecek. Hedefimiz en kısa zamanda uçması fakat 3-5 ay diye bir tarih vermiyoruz bir seneyi rahat bulacak bir süreçten bahsediyoruz.

"F-35'ten daha ileri düzeyde"

Milli Muharip Uçak dediğimizde amacımız beşinci nesil bir uçak yapmak. Son derece modern elektronik sistemlerle donatılmış, kokpiti son derece ergonomik ve büyük bir gösterge ile tam dijital kokpiti olan genelde de elektronik unsurlarla üzerindeki savunma sistemleri, radarları ve radara görünmezlik gibi unsurları ile dünyada beşinci nesil dediğimiz uçakların sahip olduğu her türlü teknolojiye sahip olacak bir uçak planlıyoruz. Bunları bırakın F-16'yı, F-35'e yaklaşan hatta bazı konularda ondan da iyi olabilecek hususları olacak."