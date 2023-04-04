Çalışmaya devam eden EYT'lilerin net maaşı 638 TL artacak

EYT'liler için emeklilik süreci başladı. EYT'liler emekli olduktan sonra aynı işte çalışmaya devam ederlerse bulundukları iş yerlerine yüzde 5 oranında prim desteği sağlanacak ve böylece net maaşları yükselecek.

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EYT düzenlemesiyle birlikte emekli olup çalışmaya devam edecek olanları maaş avantajı olacak.Çalışmaya devam edecek EYT'liler için sigorta primi işçi payı azalacağı için maaş artışı yaşanacak. Bu artış asgari ücretlide 638 TL olacak.

Net maaşlar yükselecek

Böylece şu an 8.500 TL olan alan asgari ücret çalışan bir EYT'li, emekli olup çalışmaya devam ederse 9.145 TL net maaş alacak.

Pim yarı yarıya düşüyor

SGK’lıların brüt ücretlerinden her ay yüzde 15 oranında sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. Emekli olup çalışmaya devam edenlerde ise brüt ücretlerden sadece yüzde 7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılıyor. Bu prim farkı emekli olup çalışmaya devam eden tüm SGK’lılara yansıtılacak. Örnek olarak; Bir işçi emekli olup aynı brüt ücretle çalışmaya devam ettiğinde prim kesintisi yüzde 7,5’e yani, 750,60 liraya kadar inecek. Bu tutardan da 112,59 lira gelir vergisi kesilecek. İşçinin eline 9.144,81 lira geçmiş olacak. İşçinin net ücreti 638,1 lira artmış olacak.’

Brüt maaş: 10.008 TL

Çalışan net maaş: 8.506,80 TL

Emekli çalışan net maaş: 9.144,81 TL

Fark: 638,01 TL

Brüt Maaş: 11.000 TL

Çalışan net maaş: 9.215,99 TL

Emekli çalışan net maaş: 9.917,24 TL

Fark: 701,25 TL

Brüt Maaş: 12.000 TL

Çalışan net maaş: 9.930,90 TL

Emekli çalışan net maaşı: 10.695,90 TL

Fark: 765,00 TL

Brüt maaş: 13.000 TL

Çalışan net maaş: 10.645,81 TL

Emekli çalışan net maaş: 11.747,56 TL

Fark: 828,75 TL