Samsun'da akıllara durgunluk veren ölüm! Dallarda asılı kalmış

Samsun'da bir kişi budamak için çıktığı ağaçta yakınları tarafından ölü bulundu. 47 yaşındaki adamın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, İsa Cengiz (47) budamak için çıktığı söğüt ağacında yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.
Dallarda asılı kaldığı ağaçtan güçlükle indirilen İsa Cengiz'in kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.