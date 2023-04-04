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Aile dizisinde Turgut kim oynuyor, gerçek adı nedir?

Aile dizisinde Turgut kim oynuyor, gerçek adı nedir?

Show TV ekranlarının daha ilk bölümden ses getiren dizisi Aile'de Turgut karakteri kim oynuyor? Hareketleri ile seyirciyi güldüren Turgut'u gerçekte Abdurrahman Yunusoğlu oynuyor.

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Show TV'nin ilk bölümden büyük ses getiren ve salı akşamlarına adını yazdıran dizisi Aile, bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile isimleri bir araya getiren dizisin kadrosunda Nur Sürer gibi usta isimlerde var. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de takip edilen dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Aslan'ın sağ kolu olan Turgut oldu. Peki Aile dizisinde Turgut karakterine kim hayat veriyor, gerçek adı nedir? 

Abdurrahman Yunusoğlu kimdir?

Turgut karakterine başarılı oyuncu Abdurrahman Yunusoğlu hayat veriyor. Aslen Şanlıurfalı olan Abdurrahman Yunusoğlu, 40 yaşında. Evli olan oyuncunun bir de oğlu var. 

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1983, İstanbul doğumlu. Aslen Şanlıurfalıdır. Giresunlu bir anne ve Şanlıurfalı bir babanın oğlu. Liseden mezun olduktan sonra dokuz yıl bir firmada çalıştı. Sonunda masa başı işinden sıkılarak taksiciliğe başladı. Taksicilik yaparken Fırat Çelik tarafından fark edilerek tiyatro oyunları, sinema filmleri ve dizilerde oynamaya başladı.

2012-2013 boyunca Kuzey Güney dizisi kadrosunda yer alan Abdurrahman Yunusoğlu, daha sonra Atçalı Kel Mehmet gibi sinema filmleriyle, Ufak Tefek Cinayetler ve Yasamayanlar gibi dizilerde rol aldı. Genelde taksici karakterlerinde oynadı. 2020 yılında yer aldığı Babil dizisinde Saffet karakterini canlandırdı. 2021-2023 yıllarında Saygı, Oğlum, Etkileyici, Aile gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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