İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Ayıptır

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşması' adı altında Trabzon'da vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara para dağıtmasını eleştirdi. İmamoğlu, "Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, millet buluşmaları kapsamında Trabzon'a geldi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Kılıçdaroğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Trabzon Atatürk Meydanı'nda kürsüye ilk olarak İmamoğlu çıktı. Meydandaki halka hitap eden İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yalnız gelmedim, 13. Cumhurbaşkanı ile geldim"

*Bugün buradayım ama yalnız gelmedim. Bugün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldim. Bugün buradayız.

*Tevazu sahibi bir iktidarın inşası için buradayız. Çok değerli Genel Başkanı işte bu tevazuyu hayat boyu taşıyan memleketi için canını ortaya koyan ve her zaman doğrudan yana olarak Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanımız olacak.

*Millet İttifakı olarak bugün verdiğimiz mücadelenin her aşamasında, milletimizin her sıkıntılı katmanına çare üretiliyor.

*Çocuklara ve gençlere özellikle birkaç şey söylemek istiyorum; ben çocukluğumu burada geçirdim. Hem okudum babamın iş yerinde hem çalıştım.

*Esnaf ahlakı, komşuluk ahlakı, insanı sevme ahlakı, hiç kimseyi ayırt etmeme ahlakı… İşte ben bu ahlakı Trabzon'da aldım. O ahlakın içerisinde beni büyüten sadece ailem değildi, Trabzon'da yaşayan herkes idi. Her esnafa girin esnaf terbiyesini size öğretir.

"Parayı göstermek ayıptır"

-Mesela eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Çocuklara bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz.

-Biz böyle biliyoruz. Öbür türlüsü insanı rencide eder. Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Bağcılar'da katıldığı toplu açılış töreninde çocuklara para dağıtmıştı. O anlarda bir vatandaşın Erdoğan'ın elindeki paraya uzanmaya çalışması sosyal medyada gündem olmuştu. Erdoğan, paraya uzanan vatandaşa, "Dur. Ayıp ayıp" demişti.

"Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz?"

-Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmam konusunda sağlıklı düşünerek, sağlıklı tartışarak İstanbul’a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine.

-İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu belediye başkanı var. Ben Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği Trabzon’da doğdum, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı oldum.

"Artık bir avuç insanın kazanma dönemi bitti"

-Hukuksuzluğa karşı en büyük desteği veren milletin arkasında olduğu makamı alaşağı edemez. Kim edemez? Bir avuç insan.. 2019 seçiminden sonra ne dediler?

-İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder dediler. Vallahi biz demedik İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır dediler. Onu da biz demedik… Ben Sinoplu hemşehrilerimle birlikteyken dedim ki ‘Seni gidi seni…’ o günden anladın seçimi kaybedeceğini…

-Kaybedecekler çünkü artık bir avuç insanın kazanma dönemi bitti. Artık 86 milyon milletin kazanma dönemi başlıyor. Birleşerek kazanacağız. Ayrışmak yok, birliğin gücüyle kazanacağız. Sevgili gençler, sizden tam destek istiyoruz.

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