Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala internette emekli vatandaşlar 'emekli bayram ikramiyesi' ile ilgili son dakika gelişmelerini araştırmaya devam ediyor. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren zam haberinin ardından "Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" sorularının cevapları merak konusu oldu. Peki 2023 zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başlarken harekete geçen AK Parti hükümeti milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren zam haberlerini peş peşe açıkladı. En düşük emekli aylığının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükselmesinin ardından Razaman ve Kurban Bayramı öncesi emekliye ödenen 'emekli bayram ikramiyeleri' 1.110 TL'den 2.000 TL'ye çıkarıldı.

Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyeleri'ne gelen zam müjdelerinin ardından milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlı bayram emekli ikramiyesi'nin ne zaman yatırılacağını çevrildi. İnternette emekli bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar hız kazanırken "Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" sorularının cevapları merak konusu oldu. İşte Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekliye ödenecek olan 'zamlı emekli bayram ikramiyesi' hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz yıllarda bayram ikramiyesi bayramdan bir hafta önce hesaplara geçirilmişti. Bayram ikramiyelerinin bu yıl da bayramdan bir hafta öncesinde hesaplara geçmesi bekleniyor. 21 Nisan Ramazan Bayramı'nın 1. günü olması nedeniyle bayram ikramiyelerinin en geç 17 Nisan'a kadar ödenmesi bekleniyor.

2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli ikramiyeleri, 2000 TL olarak bayramdan önce ilgili kişilerin hesaplarına yatırılacak.

Bakan Bilgin konu hakkında, ''2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi, 2021 yılında 1100 TL' ye yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltiliyor. Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır.'' sözlerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

*Şehit yakınları ve gaziler

*SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

*Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

*Ölüm aylığı alanlar

*Şeref aylığı alanlar

*Geçici köy korucuları

*Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

*Şampiyon sporcular,

*Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.

En düşük emekli maaşı değişti!

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine dair kanun teklifi Meclis'te yasalaştı. Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren Türkiye'de 7500 TL'nin altında emekli maaşı kalmadı.