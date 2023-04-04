Seçim öncesi ara zam bekleyen memurun yüzüne kapı kapandı!

Seçim öncesi emeklinin heybesini müjdelerle dolduran hükümet, memurları da güldürecek mi sorusu milyonlarca 637'linin gündeminde. Bayram ikramiyesini 2 bin lira yapan, en düşük emekli maaşını 7.500 yapan Erdoğan, memurlara seçim öncesi ara zam yapacak mı?

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Türkiye büyük seçime giderken AK Parti hükümeti emekliler ile ilgili müjdeleri peş peşe duyururken gözler memurlara çevrildi. Mart ayında EYT'li olanların hemen nisan ayında ilk maaşını alacak olması, hemen ardından en düşük emekli maaşının 7.500 TL' olması, emekli bayram ikramiyesinin ise 2.000 TL'ye çıkarılması memurları ek zam beklentisine soktu. Peki "Memura 2023 bayram ikramiyesi verilecek mi? Seçim öncesi ara zam var mı?" büyük merak konusu oldu. İşte 2023 memur ek zam ve bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri derledik, haberimize göz atın...

Memurların da hükümetten seçim öncesi beklentileri var. En büyük beklentileri ara zam almak. Hükümet kanadından yapılan açıklamaya göre memura ara zam yok dense de umutlar hala tükenmedi. Seçim öncesi memurun gönlünü hoş tutacak bir zam yapılabilir. Memurun bir diğer beklentisi ise 2 bin liralık bayram ikramiyesi oldu.

Seçim öncesi ara zam var mı?

Seçim öncesi memur maaşlarına ek zam yapılması şimdilik gündemde bulunmuyor. Memur maaşlarının Temmuz ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre maaş zam oranları belli olacak. Ocak ayında 6,65 ve Şubat ayında enflasyon 3,15 oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonlarının belli olmasıyla memurlara yapılacak oranlar netlik kazanacak.

Bayram ikramiyesi kimler alacak?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler,