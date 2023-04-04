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Tesla'nın Türkiye kararı fırsatçıları ofsayta düşürdü! Oto galerilerin fiyat oyunu gün yüzüne çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tesla'nın Türkiye kararı fırsatçıları ofsayta düşürdü! Oto galerilerin fiyat oyunu gün yüzüne çıktı

Tesla’nın 1,5 milyon lira başlangıç fiyatıyla Türkiye’ye getireceği araçlarının, bazı fırsatçı oto galeriler tarafından ilan sayfalarında 2,5-3 milyon liraya satılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

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Türkiye’de pandemiden sonra başlayan otomobilde arz sıkıntısının en büyük nedenleri arasında stokçuluk bulunuyor.

Stok sorunu nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında da fahiş artışlar yaşanıyor.

Bu gelişmeler yaşanırken elektrikli dünyasında küresel bir marka olan Tesla, resmi olarak Türkiye’de faaliyete geçti.

Tesla başlangıç fiyatı 1 milyon 548 bin TL

İlk olarak Model Y, üç paketiyle satışa çıkarıldı. Tesla Model Y'nin 3 farklı versiyonuna, 1 milyon 548 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip olunacak.

Tesla talebe yetişecek, kura çekilmeyecek

Satışlar online yapılacak, tek satılacak model Berlin’de üretilen Model Y olacak. Ön sipariş bedeli 10 bin TL olarak belirlendi. Teslimatların Mayıs’ta başlayacağı bilgisi paylaşılırken herhangi bir kura çekiminin yapılmayacağı ve talebe yetişileceği bildirildi.

30 Supercharger yarın devreye girecek

Araçların teslimatları İstanbul Kanyon ve Akasya AVM'den yapılacak, marka Merter'de de servis açacak. İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da 30 Supercharger yarın devreye girecek.

Satılık ilanlarında en az 1 milyonluk vurgun

Tesla’nın bu adımından sonra Türkiye’de otomobil stokçularını ofsayta düşürdü. Tesla’nın Türkiye’de 1,5 milyon liradan başlayan fiyatlarla sattığı araçların ilan sayfalarında lansmandan önce 2,5-3 milyon liraya satışa konulduğu görüldü.
Tesla Model Y, Long Range ve Performance paketleriyle Türkiye’deki kullanıcılarıyla buluşuyor. Model Y’nin en üst paketi olarak kabul edilen Model Y Performance 1 milyon 778 bin liradan sipariş ediliyor. Aynı araç ilan sayfalarında oto galeriler tarafından 2 milyon 800 bin lira ile 3,5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Model Y long range paket, bir diğer aracın ise ilanlarda 2 milyon 300 bin liraya satıldığı görüldü.

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