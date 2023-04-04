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İstanbul'da yaşamanın maliyeti aylık 31 bin 700 TL oldu! O da sıradan bir hayat için...

İstanbul'da yaşamanın maliyeti aylık 31 bin 700 TL oldu! O da sıradan bir hayat için...

İSTANBUL için taşı toprağa altın denildiği günler geride kaldı. Martta İstanbul'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 31 bin 788 lira olarak hesaplandı.

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İstanbul Planlama Ajansı'nın gerçekleştirdiği "İstanbul'da Yaşam Maliyeti” araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,14 arttı.

Bir ayda bin 225 lira arttı

Türkiye'nin en kalabalık şehrinde ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre bin 225 lira artarak 31 bin 788 liraya çıktı.

En fazla et fiyatı arttı

Fiyatları incelenen ürünler arasında en fazla artışın yüzde 20 ile et ve kuşbaşı fiyatlarında yaşandığı tespit edildi.

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