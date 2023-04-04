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Sakarya'dan çok acı haber! Haberi duyan arkadaşları kahroldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'dan çok acı haber! Haberi duyan arkadaşları kahroldu

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan itfaiye eri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Turgut’un ekip arkadaşları ise olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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