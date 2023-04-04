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Dolar kuru bugün ne kadar 4 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatı! Selçuk Geçer'in 2023 tahmini şoke etti

Dolar kuru bugün ne kadar 4 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatı! Selçuk Geçer'in 2023 tahmini şoke etti

Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor. 4 Nisan 2023 dolar -euro kaç TL merak ediliyor. Yükselişin sürmesi beklenirken Selçuk Geçer'in dolar yorumunu duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte haftanın ikinci işlem gününde rakamlar...

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Geçtiğimiz haftalarda 19.38'i görerek rekora imza atan dolarda 4 Nisan 2023 yükseliş var. Euro'da da durum aynı şekilde... Yatırımcı dolar ve Euro ne kadar diye merak edip araştırıyor.

Dolar, Euro 4 Nisan 2023 ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,2060 liradan, euro 20,9100 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 19,2040 liradan alınan dolar 19,2060 liradan satılıyor. 20,9080 liradan alınan euro satış fiyatı ise 20,9100 lira olarak belirlendi.

Selçuk Geçer'in dolar yorumu 

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar için öyle bir tahminde bulundu ki duyan kulaklarına inanamadı. 

Ekonominin 17 yılda dip seviyelere çekildiğini iddia eden Geçer, bu dönemde nakitin önemli olduğunu vurguladı.  Dolardaki artışın devam edeceğini belirten Geçer, "Dolar yılı 25 -30 TL seviyelerinde tamamlarsa, öpüp başınıza koyun" yorumunda bulundu.

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