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Savcılıktan Sinan Ateş cinayeti soruşturması açıklaması

Savcılıktan Sinan Ateş cinayeti soruşturması açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına bakan bir savcının dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu

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Başsavcılığın soruşturmaya ilişkin bazı medya kuruluşlarında yayımlanan haberler üzerine yaptığı açıklamada, "soruşturmaya bakan bir savcının dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığı haberinin gerçeği yansıtmadığı, soruşturmayı yürüten savcıların görevlerine devam ettiği" belirtildi.

Haberdeki aynı savcıya ilişkin "ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan" ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "soruşturmanın bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısınca titizlikle yürütüldüğü" ifade edildi.

Başsavcılık ayrıca soruşturma şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın ilk gözaltı tutanağının kaybolduğuna ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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