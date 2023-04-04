Ünal Karaman'dan Berat Albayrak çıkışı! Berat Albayrak bir gün yanıma oturursa…

İYİ Parti’den Milletvekili Adayı olan Trabzonspor'un eski Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor'dan gönderilmesine neden olan Berat Abayrak ile ilgili ilk kez konuştu. MHP ve AK Parti’den teklif aldığını ancak kabul etmediğini belirten Ünal Karaman, *ok güçlü bir Ünal Karaman mecliste olacak* dedi.

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İYİ Parti'den Milletvekili Aday Adayı olan eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, Konya'da bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Genel Başkan Meral Akşener'in daveti üzerine İYİ Parti'ye katıldığını ifade eden Karaman, “Daha önceki yıllarda da siyaset için teklif aldım. Vakit bugünmüş derler” dedi.

Saffet Sancaklı ve Alpay Özalan...

Meclis'te görev yapan sporcu kökenli milletvekilleriyle ilgili tde konuşan Ünal Karaman, “Saffet Sancaklı ile takım arkadaşlığı yaptık. Alpay Özalan da milli takımlarda talebem oldu. Burada arkadaşlarımın iyilerini ve kötülerini söylemek bana yakışmaz. Onlar benim arkadaşlarım, dostlarım.Ama çok güçlü bir Ünal Karaman mecliste olacak. O gücü zaten vakti zamanı geldiğinde hissedeceksiniz” şeklinde konuştu.

MHP ve AK Parti'den de teklif aldım

Geçmiş dönemlerde MHP ve AK Parti'den de teklif aldığını ancak futbola hizmet etmek için kabul etmediğini kaydeden Ünal Karaman, “Geçmiş dönemde teklif aldığım partiler içerisinde MHP de vardı. Ondan önceki dönemde de, Abdulkadir Aksu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde teklif aldım. O zamanlar futbola hizmet etmek istediğim için siyaset düşünmedim" dedi.

Siyasilerle yaşadıkları anlatsam...

"Ben burada kişisel bir menfaat için olsam yakın dönemde bu siyasilerle yaşadığım farklı şeyleri de size anlatabilirdim" diyen Ünal Karaman, "O bizim kendi içimizde kalabilecek bir şey. Hayatımın hiçbir evresinde kişisel ikbal peşinde olmadım. Allah bize önce Konya'mıza sonra ülkemize iyi hizmet yapabilmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak yanıma oturursa konuşurum

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaşadığı polemiğin ardından Trabzonspor’daki görevinden ayrıldığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Karaman, “Böyle bir polemiğe gerek yok. Ben hiçbir polemiğin içerisinde olmayacağım. Berat Albayrak bir gün yanıma oturursa ve o zaman yaşananları birebir konuşmak isterse ben de o zaman yaşadığım şeyleri birebir konuşur cevap veririm” ifadelerini kullandı.