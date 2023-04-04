BIST 4.886
DOLAR 19,23
EURO 21,01
ALTIN 1.225,43
HABER /  POLİTİKA

Ünal Karaman'dan Berat Albayrak çıkışı! Berat Albayrak bir gün yanıma oturursa…

Ünal Karaman'dan Berat Albayrak çıkışı! Berat Albayrak bir gün yanıma oturursa…

İYİ Parti’den Milletvekili Adayı olan Trabzonspor'un eski Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor'dan gönderilmesine neden olan Berat Abayrak ile ilgili ilk kez konuştu. MHP ve AK Parti’den teklif aldığını ancak kabul etmediğini belirten Ünal Karaman, *ok güçlü bir Ünal Karaman mecliste olacak* dedi.

Abone ol

İYİ Parti'den Milletvekili Aday Adayı olan eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, Konya'da bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Genel Başkan Meral Akşener'in daveti üzerine İYİ Parti'ye katıldığını ifade eden Karaman, “Daha önceki yıllarda da siyaset için teklif aldım. Vakit bugünmüş derler” dedi.

Saffet Sancaklı ve Alpay Özalan...

Meclis'te görev yapan sporcu kökenli milletvekilleriyle ilgili tde konuşan Ünal Karaman, “Saffet Sancaklı ile takım arkadaşlığı yaptık. Alpay Özalan da milli takımlarda talebem oldu. Burada arkadaşlarımın iyilerini ve kötülerini söylemek bana yakışmaz. Onlar benim arkadaşlarım, dostlarım.Ama çok güçlü bir Ünal Karaman mecliste olacak. O gücü zaten vakti zamanı geldiğinde hissedeceksiniz” şeklinde konuştu.

MHP ve AK Parti'den de teklif aldım

Geçmiş dönemlerde MHP ve AK Parti'den de teklif aldığını ancak futbola hizmet etmek için kabul etmediğini kaydeden Ünal Karaman, “Geçmiş dönemde teklif aldığım partiler içerisinde MHP de vardı. Ondan önceki dönemde de, Abdulkadir Aksu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde teklif aldım. O zamanlar futbola hizmet etmek istediğim için siyaset düşünmedim" dedi. 

Siyasilerle yaşadıkları anlatsam...

"Ben burada kişisel bir menfaat için olsam yakın dönemde bu siyasilerle yaşadığım farklı şeyleri de size anlatabilirdim" diyen Ünal Karaman, "O bizim kendi içimizde kalabilecek bir şey. Hayatımın hiçbir evresinde kişisel ikbal peşinde olmadım. Allah bize önce Konya'mıza sonra ülkemize iyi hizmet yapabilmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak yanıma oturursa konuşurum

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaşadığı polemiğin ardından Trabzonspor’daki görevinden ayrıldığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Karaman, “Böyle bir polemiğe gerek yok. Ben hiçbir polemiğin içerisinde olmayacağım.  Berat Albayrak bir gün yanıma oturursa ve o zaman yaşananları birebir konuşmak isterse ben de o zaman yaşadığım şeyleri birebir konuşur cevap veririm” ifadelerini kullandı.

Ünal Karaman, Berat Albayrak'a ne demişti?

Trabzonspor'un 2020 yılında teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırmasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın neden olduğu iddia edilmişti. İddiaya göre, Trabzonspor'un, Denizlispor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Berat Albayrak, Ünal Karaman’a, "Bu nasıl futbol hoca" diye sordu, Karaman da, "Bu nasıl ekonomi diye biz size soruyor muyuz?" yanıtı verdi. Bu diyalogun ardından Albayrak'ın "Ligin ilk yarısı biter bitmez Ünal Karaman’ı paketleyin" dediği ileri sürüldü. Ardından da Ünal Karaman istifa etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
14 Mayıs'a 40 gün kaldı son seçim anketi bomba! Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde?
Foto Galeri 14 Mayıs'a 40 gün kaldı son seçim anketi bomba! Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Diyetisyenden uyarı: "Orucu su ile açın, çorba sonrası ara verin"
Diyetisyenden uyarı: "Orucu su ile açın, çorba sonrası ara verin"
Merkez Bankası'ndan gıda fiyatları açıklaması: Tarihsel eğilimin üzerinde arttı
Merkez Bankası'ndan gıda fiyatları açıklaması: Tarihsel eğilimin üzerinde arttı
Ukrayna: “Rusya’ya ait İran yapımı 14 İHA düşürüldü”
Ukrayna: “Rusya’ya ait İran yapımı 14 İHA düşürüldü”
Sigara dumanı koklamak, nargile içmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Sigara dumanı koklamak, nargile içmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 17 yaralı
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 17 yaralı
Patates, bu sene üreticinin yüzünü güldürecek
Patates, bu sene üreticinin yüzünü güldürecek
Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru
Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru
Antalya'da 18 yaşındaki kayıp genç kızdan haber geldi
Antalya'da 18 yaşındaki kayıp genç kızdan haber geldi
23 Nisan şiirleri 3 sınıf, 2 kıta-3 kıta kısa 23 Nisan şiirleri
23 Nisan şiirleri 3 sınıf, 2 kıta-3 kıta kısa 23 Nisan şiirleri
"Güvenlik" endişesine neden olan TikTok'a bir ülkede daha yasak geldi
"Güvenlik" endişesine neden olan TikTok'a bir ülkede daha yasak geldi
Aydın'da DSİ'nin Barajları Yenilenecek
Aydın'da DSİ'nin Barajları Yenilenecek