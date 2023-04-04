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"Güvenlik" endişesine neden olan TikTok'a bir ülkede daha yasak geldi

"Güvenlik" endişesine neden olan TikTok'a bir ülkede daha yasak geldi

AVUSTRALYA'da federal hükümete ait cihazlarda Çin merkezli TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getirildi.

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Çinli sosyal medya platformu TikTok'un dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği yönündeki endişeler giderek artıyor. Çin merkezli ByteDance şirketine ait TikTok'a bir yasak da Avustralya’dan geldi.

Ülkede güvenlik endişeleri nedeniyle federal hükümete ait cihazlarda TikTok uygulamasının kullanılmasının yasaklandığı duyuruldu. Başsavcı Mark Dreyfus yaptığı açıklamada, yasağın mümkün olan en kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirtti.

"Yasaklanmasını gerektirecek bir kanıt yok"

TikTok'un Avustralya ve Yeni Zelanda Genel Müdürü Lee Hunter ise, TikTok'un diğer platformlardan ayrı tutulmaması gerektiğini söyledi. Hunter, “TikTok'un Avustralyalılar için herhangi bir şekilde güvenlik riski oluşturduğuna ve diğer sosyal medya platformlarından farklı muamele görmemesi gerektiğine yönelik bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın kararının ardından Avustralya, Kanada, ABD, İngiltere ve Yeni Zelanda'dan oluşan “Five Eyes (Beş Göz)” istihbarat paylaşım ittifakının tüm üyeleri, TikTok’u hükümete ait cihazlardan yasaklamış oldu. Fransa, Belçika ve Avrupa Komisyonu da daha önce benzer yönde karar almıştı.

Beş Göz ittifakı

İlk olarak Birleşik Krallık ve ABD tarafından Mart 1946'da imzalanan, daha sonra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda'nın katılımıyla genişleyen ve “UKUSA” olarak nitelendirilen ittifak, elektronik istihbarat alanında iş birliği yapılmasını içeriyor. İttifak, “Beş Göz” olarak da biliniyor.

Güvenlik ve mahremiyet endişeleri oluşturuyor

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu, 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

AB kurumlarından Avrupa Parlamentosu da AB Komisyonu ve Konseyinin ardından çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamıştı. Norveç'te Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, devletin tahsis ettiği telefona TikTok uygulaması yüklediğini bildirmemesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

Danimarka Savunma Bakanlığı, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarının resmi hizmette kullanılan cihazlarda Çinli sosyal medya platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirmişti.

Hindistan da gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle 2020'de TikTok ve mesajlaşma uygulaması WeChat dahil çok sayıda Çin menşeli uygulamanın ülkede kullanımını yasaklamıştı.

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