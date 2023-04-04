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Yeniden Refah Partisi'den '14 il teşkilatı Kılıçdaroğlu'na oy verecek' iddiasıyla ilgili açıklama

Yeniden Refah Partisi'den '14 il teşkilatı Kılıçdaroğlu'na oy verecek' iddiasıyla ilgili açıklama

Yeniden Refah Partisi, 14 il teşkilatının seçimlerde cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğine ilişkin iddiayı yalanladı.

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Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini öne sürdü.

Elif Çakır, bunu kendisine bir "Yeniden Refah Partili bir il başkanının söylediğini" iddia etti. 

Yeniden Refah Partisi, o iddiaları yalanladı.

"Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz"

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı basın organlarınca partimizin yükselişini önlemek için, asılsız iddialar içeren haberler yayınlanmıştır.

81 il Başkanımız, 926 ilçe Başkanımızla birlikte tek vücut olarak Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin arkasındadır.

"Masa başı haberlerin amacının farkındayız"

Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak, bu asılsız, masa başı haberlerin amacının farkındayız. Partimizin yükselişinin birilerinin uykularını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır. Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz.

Partimizin hiçbir ferdinden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek ve oy çıkmayacağı aşikardır. 14 Mayıs seçimlerinden Yeniden Refah Partimiz ve Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır."

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