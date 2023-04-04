Ömer dizisinde sinsi Figen'i kim oynuyor? Gamze'nin kardeşi Figen gerçekte kim?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer, Salı akşamları ekrana geliyor. Shitsell dizisinden uyarlama dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri de sürekli ablası Gamze'yi dolduran sinsi kardeş Figen. Ömer dizisinde Figen'i genç oyuncu Seda Dadaşova canlandırıyor. Peki kimdir Seda Dadaşova, kaç yaşında?

Abone ol

Ömer dizisi, salı akşamları Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Netflix'in Shitsell dizisinden birebir uyarlama olan Ömer dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Özellikle son bölümlerde seyirciye illallah çektiren Figen karakteri merak ediliyor. Gamze'nin küçük kardeşi olan ve sürekli Ömer'e karşı Gamze'yi dolduran Figen'i genç oyuncu Seda Dadaşova oynuyor. Daha önce de Leyla İle Mecnun tiyatrosunda rol alan Seda Dadaşova kimdir, kaç yaşında? Seda Dadaşova dizileri hangisi?

Ömer dizisinin Figen'i Seda Dadaşova kimdir?

2002 doğumlu güzel oyuncu Seda Dadaşova aslen Azerbaycan’lıdır. Oyuncu, tiyatrocu ve model olarak bir çok projede rol almıştır.

Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu bazı kaynaklarda belirtildiği üzere Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden eğitim hayatını sürdürmektedir. Daha önce dizi oyunculuğu öncesinde, Leyla İle Mecnun adlı tiyatro oyununda sahne almıştır.