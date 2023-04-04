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Ayasofya'da imparatorluk kapısına cam bölmeli koruma

Ayasofya'da imparatorluk kapısına cam bölmeli koruma

Ayasofya Camii'nin "imparator kapısı" olarak bilinen ahşap kapısı, herhangi bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile koruma altına alındı.

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Ramazan ayında da İstanbul'un en çok ziyaret edilen mekanlarından Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki imparatorluk kapısını korumak için önlem alındı.

Ahşap kapının her iki yanına cam bölme yerleştirilip ziyaretçilerle doğrudan teması kesilerek aşınma ve tahribatın önüne geçilmesi amaçlandı.

Caminin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon, aşınma ve tahribat nedeniyle geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştı.

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