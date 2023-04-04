Altın günler sonra uçacak! 4 Nisan gram ve çeyrek ne kadar oldu? İslam Memiş ve Selçuk Geçer'in olay altın açıklaması

Altın fiyatları merak ediliyor. Yatırımcı 4 Nisan 2023 altın ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü diye araştırıyor. Altın fiyatlarında bugün düşüş var ama beklenen rakam bomba. Altın yatırımcısı bu yaz paraya para demeyecek. Peki haftanın ikinci işlem gününde altın ne kadara alınıp satılıyor?

Abone ol

4 Nisan 2023 altın ne kadar, altın fiyatları düştü mü merak ediliyor. Altında rekorlara doyulmayacak bir sene olacak. Uzman isimler peş peşe altın tahminlerini sıralıyor. 4 Nisan 2023 gram altın 1.223 lira seviyesinden işlem görüyor.

4 Nisan gram altın, çeyrek altın düştü mü ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları...

Gram altın alış 1.223,85 satış 1.224,04

Çeyrek altın 2.031,00 satış 2.053,00

Yarım altın 4.062,00 satış 4.106,00

Cumhuriyet altını alış 8.100,00 satış 8.180,00

Kulplu çeyrek altınlar daha mı pahalı?

Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Uzmanlar altın fiyatları için ne diyor?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için şu değerlendirmelerde bulundu:

Kısa vadeli bir düzeltme hamlesi gelebilir. Dolayısıyla son bir defa alım fırsatı sunacaktır. Ben alamadım diyenler için alım fırsatı olacağını tahmin ediyorum. Haziran ayından itibaren 1450 TL, 1550 TL seviyeleri sürpriz değil. Altın borçlanması yapmayı düşünenlerin bundan uzak durması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor.

Ekonomist Selçuk Geçer yaptığı değerlendirmede "Dolarda beklenen yükseliş geldiğinde gram altın 1200 lira yıl sonunda 1500 seviyeleri test edecek. Dolar 20 TL ons altın 1800 olduğunda. Altın yükselmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.