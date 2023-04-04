Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimi ve hasar zammı değişti Togg ayarı

Elektrikli araçlar için Resmi Gazete’de bugün yeni bir karara yer verildi. Trafik sigortası yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile elektrikli araçlara prim indirimi imkanı getirildi.

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Türkiye’nin otomobili Togg’un piyasaya girmesi ve Tesla’nın da dün Türkiye’de satışının başlamasının ardından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında önemli bir karara imza atıldı.

Yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak.

Elektrikli araçlar için trafik sigortası yüzde 10 indirim

Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

Hasar tablosunda sıfır basamakta prim artırımı yüzde 200

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle hasarsızlık prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı tablosunda yer alan indirim ve artırım oranları yeniden belirlendi ve tabloya sıfır ile 8. basamaklar eklendi. Bu kapsamda, tabloya yeni eklenen sıfır basamağı için prim artırım oranı yüzde 200 olarak, 8. basamakta ise hasarsızlık prim indirim oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

Hasar sebebiyle tablonun sıfır dahil olmak üzere ilk dört basamağında yer alan sigortalılar için 1. basamaktan başlamak üzere sırasıyla yüzde 135, yüzde 90, ve yüzde 45 prim artırım oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı, ancak prim indirim oranları düşürüldü.

Hasarsızlık prim indirim oranları düşürüldü

Tabloda prim indirimi kısmına dahil olanlar için öngörülen prim indirim oranları; 5. basamak için %10'dan yüzde 5'e, 6. basamak için yüzde 22'den yüzde 20'ye, 7. basamak için ise yüzde 42'den yüzde 40'a düşürüldü.

En az 5 sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan sigortalılar için sigorta sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda takip eden sigorta sözleşmesinde 8. basamakta yer alan indirim oranı uygulanacak. 1. basamakta bulunan sigortalılar için sigorta süresi içinde 3 ve daha fazla trafik kazasından kaynaklanan tazminat ödemesi yapılması halinde takip eden sigorta sözleşmesinde sıfır basamak uygulanacak.

İlk kez trafiğe çıkacaklar yüzde 10 zamlı prim ödeyecek

Trafiğe ilk kez çıkacaklar için hasarsızlık prim indirimi ve artırımı tablosunun 4. basamağı uygulanacak ve bu basamakta yüzde 10 prim artırımı öngörülüyor. 2023 yılı Nisan ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan 4. basamak azami primler, 1 Mayıs'tan itibaren tabloda yer alan basamak uygulamasına esas baz prim olarak uygulanacak.

Mayıs başından geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2023 yılı Nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak. Değişiklikler 15 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.