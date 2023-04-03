İstanbul derbisinde kazanan Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Diagne kaydetti.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 34'e yükseltirken İstanbulspor 24 puanda kaldı.
Gelecek hafta İstanbulspor deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı
Maçın 90+1. dakikasında sarı kart gören Fatih Karagümrük'ün savunmacısı Biraschi, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Biraschi'nin oyundan atılmasıyla Fatih Karagümrük maçın geri kalanını 10 kişi tamamladı.
İstanbulspor: 0 - VavaCars Fatih Karagümrük: 1
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Lokilo (Dk. 90+5 Mehremic), Muammer Sarıkaya (Dk. 90+2 Simon Deli), Ba, Ethemi (Dk 90+5 Ertuğrul Ersoy), Loshaj (Dk. 63 Kerem Şen), Emir Kaan Gültekin (Dk. 63 Eze)
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rodrigues, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev (Dk. 86 Nicholas), Ricci (Dk 86 Shukurov), Bertolacci (Dk. 74 Feghouli), Burak Kapacak (Dk.62 Kerim Frei), Borini (Dk. 74 Colley), Diagne
Gol: Dk. 27 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: 90+4 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 30 Emir Kaan Gültekin, Dk. 50 Loshaj, Dk. 58 Lokilo, Dk. 76 Eze, Dk.80 Ali Yaşar (İstanbulspor), Dk. 44 Ricci (VavaCars Fatih Karagümrük)