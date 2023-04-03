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İYİ Parti'den kavga ve seccade açıklaması: Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederiz

İYİ Parti'den kavga ve seccade açıklaması: Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederiz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken 'Seccade' fotoğraflarıyla ilgili açıklama yaptı. Zorlu ayrıca Ankara'da çıkan kavga hakkında da konuştu.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, kamuoyunda büyük tepki çeken 'seccade' fotoğrafları ve Ankara'da çıkan kavga hakkında ilk kez konuştu.

Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasıyla ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na şu anlamda teşekkür etmek istiyorum, insanların hele ki böyle liderlerin yaptıkları birtakım hatalar ya da farkında olmadan ortaya koydukları bu tür olaylar karşısında bir öz eleştiri yapabiliyor olması, Millet İttifakı'nın yakın gelecekte ülkemize sunacağı anlayışı göstermesi bakımından önemli. Sayın Kılıçdaroğlu, bu konuda üzüntüsünü ortaya koydu. 'Keşke böyle bir şey olmasaydı' diyeceğimiz bir özetle de milletimizle bunu paylaştı. Buradan bir istismar aracı çıkarılması gayreti de milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Böyle bir istismara da karşıyız."

Kavga açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasındaki kavgayla ilgili, "Keşke gerçekleşmemiş olsaydı ama bu bizim demokrasi mücadelemizi, parti programımızdaki taahhüdümüzü hayata geçirme sorumluluğunu millete sunma gayretimizi asla gölgelemez. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz." dedi.

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