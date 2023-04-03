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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda 319 bin afet konutu yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda 319 bin afet konutu yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekilleri ile iftar programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir anda evleri yuvaları yıkılan depremzedelerimize 1 yıl içinde yapacağımız 319 bin konut ve köy eviyle şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü yine veriyoruz" dedi.

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Konuşmasında "Büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgaları biz avantaja çevirebiliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bir anda evleri yuvaları yıkılan depremzedelerimize 1 yıl içinde yapacağımız 319 bin konut ve köy eviyle şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü yine veriyoruz. İsteyen kendi şehrindeki geçici barınma merkezinde isteyen 81 vilayetimizde hayatını sürdürebilir. Ülkemizde milletvekilliği hem de genel siyasetin hengamesi altında yükü oldukça ağır bir vazifedir. 

Bu dönemin bir diğer özelliği cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk meclisi olmasıdır. Henüz uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimize karşı çıkanlar vardı. Bir de asrın felaketi depremlerin canımızdan can kopartan sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Adıyaman milletvekilimiz ailesiyle birlikte hayatını kaybettiler. Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız.

'Büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgaları biz avantaja çevirebiliyoruz'

Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her safhası ayrı mücadeleyle geçmiştir. Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin ışığında ilerledik, bundan sonra Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilerleyeceğiz. Büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgaları biz avantaja çevirebiliyoruz. Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Elde ettiğimiz tecrübeler sistemi ileri taşımak için yapacağımız restorasyonlar için bize örnek olacaktır. Hiçbir tuzağın Türkiye'yi yolundan çevirmeyeceğini açık ve net tüm dünyaya gösterdik. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra yeni dönem meclisimizde sizlerle ve aranıza yeni katılacak arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. 

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