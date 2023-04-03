BIST 4.834
DOLAR 19,20
EURO 20,94
ALTIN 1.223,29
HABER /  EKONOMİ

Depremden sonra Adıyaman'a ilk turist kafilesi Güney Kore'den geldi

Depremden sonra Adıyaman'a ilk turist kafilesi Güney Kore'den geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen ilk turist kafilesi, törenle karşılandı.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Turizm Haftası kapsamında Güney Kore'den kente gelen turistlere Adıyaman Havalimanı'nda çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Demircan, törenin ardından gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 56 gün geçtiğini, bu sürede Adıyaman'da hayatın normal akışına dönmesi için birçok çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Enkaz çalışmalarının yanı sıra çadır ve konteyner kentlerin kurulduğunu, kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların da süratle devam ettiğini anlatan Demircan, yerel dinamiklerle Adıyaman'da normal hayatı başlatmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Adıyaman için turizm faaliyetlerinin de önemli olduğuna işaret eden Demircan, "Nisanın ilk haftasındayız. Turizm Haftası başladı. Buranın turizm dinamiklerinin, başta otellerimiz olmak üzere acentelerimiz, rehberlerimiz ve gastronominin temsilcilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bize yaklaşık 40 gündür çalışmalarını yapıp, sektörü hizmet verir hale getirme konusunda ciddi hazırlıkları oldu. Zor şartlarda tüm kapasiteyi yakalayamamış da olsa bugün turizm sezonunu başlatma konusunda ciddi gayret gösterdiler." dedi.

Depremin ardından gelen ilk turist kafilesi için yaklaşık bir ay önce başvuru yapıldığını aktaran Demircan, "Onların hazırlıkları yapıldı, bugün ilk grup inmiş oldu. Ardı arkası kesilmeden devam edecek. Turizm sezonu da bu anlamda başlamış oldu." diye konuştu.

Adıyaman'ın tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olduğuna dikkati çeken Demircan, şunları söyledi:

"Başta Nemrut olmak üzere bazı önemli eserlerimizde şükür olsun ki bir sorun olmadı ancak bazı tarihi mekanlarımız zarar gördü. Onların takibini yapıp hayata döndürme konusunda bakanlık olarak üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Bugün bu turist kafilesinin gelmesinin oluşturduğu normalleşme anlamında bir heyecan var. Bunu geliştirerek geleceğe umutla bakacağız. Hep birlikte Adıyaman'ımızı normal günlerine döndürmenin gayreti içinde olacağız."

"Adıyaman kadim medeniyetlerin toprağı"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da bölgede yaşanan depremin asrın değil, asırların felaketi olduğuna dikkati çekerek, "Bunun da en tipik örneği, yaklaşık 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'ndeki sütunun yıkılması. Demek ki 2 bin yıldır böyle bir deprem olmuyor. Canlarımız yandı ve yanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Adıyaman'ın Mezapotamya'nın, medeniyetlerin toprağı olduğunu vurgulayan Kılınç, "Adıyaman kadim medeniyetlerin toprağı. 20 küsur medeniyete ev sahipliği yapmış, bir nevi açık hava müzesi. Şu anda aslında hak ettiği turisti almıyor. İnşallah ilerleyen süreçte hak ettiği turisti alacak." dedi.

Turist kafilesi, daha sonra Nemrut Dağı başta olmak üzere bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezmek amacıyla havalimanından ayrıldı.

Karşılama töreninde Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de bulundu

ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Demirtaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u tehdit ettiği ortaya çıktı
Selahattin Demirtaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u tehdit ettiği ortaya çıktı
Mehmetçik Okulları depremzede öğrencilere destek oluyor
Mehmetçik Okulları depremzede öğrencilere destek oluyor
Gamze Karaduman kimdir, kaç yaşında? Meğer Avrupa Yakası dizisinde oynamış
Gamze Karaduman kimdir, kaç yaşında? Meğer Avrupa Yakası dizisinde oynamış
Süleymanşah kim oynuyor, gerçek adı nedir? Korel Cezayirli kaç yaşında?
Süleymanşah kim oynuyor, gerçek adı nedir? Korel Cezayirli kaç yaşında?
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 95'e ulaştı
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 95'e ulaştı
Selahattin Demirtaş 'Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?' dedi Apo'nun heykeli dikilir yanıtı geldi.
Selahattin Demirtaş 'Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?' dedi Apo'nun heykeli dikilir yanıtı geldi.
TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak
TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak
Liverpool, son 10 yılda 3. kez ilk 7'nin dışında
Liverpool, son 10 yılda 3. kez ilk 7'nin dışında
21 yaşındaki genç, 66 günde hafız oldu
21 yaşındaki genç, 66 günde hafız oldu
Şanlıurfa'da bir kadın, öldürdüğü adamın başında bekledi
Şanlıurfa'da bir kadın, öldürdüğü adamın başında bekledi
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Seyahat süresi 3 saate inecek
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Seyahat süresi 3 saate inecek
Şanlıurfa'da kayınbiraderini vuran kadın, başında polisi bekledi
Şanlıurfa'da kayınbiraderini vuran kadın, başında polisi bekledi