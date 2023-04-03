Süleymanşah kim oynuyor, gerçek adı nedir? Korel Cezayirli kaç yaşında?

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam 50. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizide en çok merak edilen ise Alpaslan'ın kardeşi Süleymanşah'a hayat veren oyuncu Korel Cezayirli oldu. Peki oyunculuğu ile mest eden Korel Cezayirli kimdir, kaç yaşında?

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TRT'nin en çok izlenen dizisi, salı akşamlarına adını yazdıran kahramanlık dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam nefes kesen bir bölümle daha seyircisiyle buluşarak. Adrenalin ve heyecanın zirve yapacağı bu akşamki bölüme yine Süleymak Şah damga vuracak. Abisi Alpaslan'ın hükümdarlığını tanımayan ve başkaldıran Süleymanşah'a Korel Cezayirli hayat veriyor. Performansı ile alkış toplayan oyuncu daha önce Diriliş Ertuğrul, Aşk Ağlatır dizileri ile de ekrana geldi. Fakat asıl çıkışını Alparslan: Büyük Selçuklu dizisindeki Süleymanşah ile yaptı. 47 yaşında olan Korel Cezayırlı, Bilge Cezayirli ile evli.

Korel Cezayirli kimdir?

Korel Cezayirli 2 Nisan 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta, lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1985–1994 yılları arasında sırasıyla; yüzme basketbol ve artistik buz pateni dallarında lisanslı sporcu oldu.

1994–1996 arasında modern dans ve caz dans üzerine dersler aldı. 1996’da Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı. 2000 yılında konservatuvardan mezun olan Cezayirli, aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sınavını kazandı ve Şehir Tiyatroları’nın kurucu-oyuncusu olarak göreve başladı. 2005 yılında Şehir Tiyatroları bünyesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi’ni kurarak; Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun canlandırılması, geliştirilmesi ve Çağdaş Türk Tiyatrosu Kuramı çalışmalarını başlattı. 2006 yılında Tolga Özeçel’le birlikte Tiyatro Gazetesi’ni kurdu. Halen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Dedesi Vedi Cezayirli, Devlet Tiyatrolarının ilk dönem sanatçılarından olup, Adana Şehir Tiyatrolarının da kurucusudur. Ankara'daki ilk film stüdyosu Cezayirli Film'i kurmuştur.

Alpaslan'ın kardeşi Süleymanşah nasıl öldü?

Ağabeyi Alparslan'ın sultanlığını hiç bir zaman tanımayan ve kurallarına karşı gelen Süleymanşah abisi ile birlikte bir çatışmaya girmiştir ve abisi Alpaslan tarafından öldürülmüştür.

27 Nisan 1064 tarihinde Selçuklu Devleti hükümdarı olan Alparslan'a karşı ayaklanan Süleyman, aynı yıl ölmüştür.