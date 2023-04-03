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Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı

Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Samsun’da başladı

Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Samsun’un ev sahipliğinde başladı. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda yapılan ilk gün müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu.

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Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bugün Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda start aldı. 3-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonaya 55 ilden yaklaşık 750 sporcu katıldı. İlk gün müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Dört ayrı minderde sporcular kilolarında dereceye girmek için mücadele veriyor.

Şampiyonada mindere çıkan sporculara başarı dileyen Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “Ata sporumuz olan güreşte mindere çıkmak üzere ilimizi gelen tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize hoş geldiniz diyorum. Ev sahibi olarak, 55 ilden gelen kafilelerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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