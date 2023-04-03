BIST 4.813
DOLAR 19,20
EURO 20,94
ALTIN 1.222,42
HABER /  SEÇİM

Saadet Partili Mehmet Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı

Saadet Partili Mehmet Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı

Altılı masanın ortaklarından Saadet Partisi'nde aykırı sesler yükselmeye devam ediyor. Ümraniye eski Belediye Başkanı, Saadet Partili Mehmet Bingöl de Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı. Bingöl, "Genel Başkan dahil bunları söyledim. Ama ne hikmetse aldanmışlar, gidiyorlar." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun aday gösterildiği altılı masanın ortaklarından Saadet Partisi'nde yönetime tepkiler gelmeye devam ediyor.

Partide art arda gelen istifalara ve Cumhur İttifakı'na destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

Bir dönem Ümraniye Belediye Başkanı olan, Saadet Partili Mehmet Bingöl de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

Milli Görüş'ün öne çıkan isimleri arasında gösterilen Mehmet Bingöl, dün yaptığı iftar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar var"

"Muhterem kardeşlerim, gerçekten çok önemli günlerden geçiyoruz. Büyük bir imtihanın arefesindeyiz. Beni buradaki kardeşlerimizin çoğu tanıyor. Buradaki herkesle mesaimiz oldu. Üsküdar’da 10975’ten beri, İstanbul’da 1970’lerden beri bu camianın içerisinde hayırlı hizmetlerde bulunduk. Hep beraber, Hakkın ülkemizde hakim olması için bir mücadele bayrağı açtı, Pro. Dr. Necmettin Erbakan. Biz de Hakk’ın hakim olması için elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Bir dönem geldi, ayrılıklar oldu. 2004 yılında kenara çekildim, izledim. Şunu gördüm ki, ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar var. Siyonizmin oyunlarını hepimiz biliyoruz.

"Genel Başkan dahil herkese izah ettim, ama aldanmışlar"

Siz onların dinine girmeden onlar sizden razı olmazlar. Yani cihad, kıyamete kadar devam edecek. Gördüm ki, Saadet Partisi’ndeki kardeşlerimiz bir yanlışlıktı aldanma içerisinde. Sizi kullanıyorlar. Yarın bu anlaşmalar protokollar, hiçbirinin geçerliliği olmayacak. Yetkiyi ellerine alınca sizi ellerinin tersiyle itecekler ve kendilerine verilen talimatı yerine getirecekler diye ikaz ettim, uyarmaya çalıştım. Genel Başkan dahil bunları söyledim. Ama ne hikmetse aldanmışlar, gidiyorlar. Ben, bu gidişin karşısında durmaya söz verdim. Bundan sonra kurtlar sofrasında ülkeyi paylaştıracak kim kime ne kadar pay verecek bunun hesabı..

"Tabandaki arkadaşlar, Kılıçdaroğlu'na asla oy veremeyecek"

Şu anda şunu görüyorum ki, Cumhur İttifakı yeniden iktidar olmalı. Bunun için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Eski arkadaşlarımı gerek arayarak gerek yüz yüze izah etmeye çalışıyorum. Şunu görüyorum ki, tabandaki arkadaşlar, teşkilat içerisinde olmalarına rağmen, bu nehre su vermeyeceklerini, Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Bu ne kadar doğru, seçimden sonra göreceğiz. Ama ben şuna inandım ki, bu Millet İttifakı denen 6’lı-7’li masadan bu ülkeye hayır gelmeyecek. Ve bu ülkeyi siyonizme teslim edecekler. Kazançlarımızı ve kazanımlarımızı elimizden alacaklar. Savunma sanayisi bitecek. Ve güvenlik meselesi yeniden sorun olmaya başlayacak. Esnaflar dükkanlarında rahat edemeyecekler neden? HDP’nin militanları şantaj yapacak.

"3 parti içindeki arkadaşlarımızla basın açıklaması yapacağız"

Şu anda AK parti iktidarı çok hayırlı hizmetler yaptı, bazı eksikler var, İnşaallah onlar da düzeltilecek. Eski Milli Görüşçülere büyük görev düştüğü gibi, şu anda AK Parti yönetimindeki arkadaşlara da çok büyük görevler düşüyor. Benim gibi bir hayli arkadaşlarım var 3 parti içerisinde. Onlarla da bir araya gelip basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz.

Milli Görüş'ün önemli isimleri Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Daha önce Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim, Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, Saadet Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tonguç de Cumhur İttifakı’na desteklerini açıklamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe, Jorge Jesus'u kovacak mı? Yerine düşünülen isim belli oldu, hafta içi görüşülecek...
Foto Galeri Fenerbahçe, Jorge Jesus'u kovacak mı? Yerine düşünülen isim belli oldu, hafta içi görüşülecek... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kanlar içinde kalan baba camdan atladı! Dehşet saçan evlat için özel harekat devreye girdi
Kanlar içinde kalan baba camdan atladı! Dehşet saçan evlat için özel harekat devreye girdi
Nisanur Eskrim Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Nisanur Eskrim Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Mart ayı enflasyonu açıklandı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı enflasyonu açıklandı kira artış oranı belli oldu
Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı
Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı
Karadağ'ın 30 yıllık lideri Milo Djukanoviç cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti
Karadağ'ın 30 yıllık lideri Milo Djukanoviç cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti
11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 kişi gözaltında
11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 kişi gözaltında
Kabe'de ramazanın ilk 10 günü 9 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti
Kabe'de ramazanın ilk 10 günü 9 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından YSK üyelerini hedef gösterenlerle ilgili soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından YSK üyelerini hedef gösterenlerle ilgili soruşturma
Vahit Kirişçi'den, eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ilginç hamle! Hepsini savcılığa verdi 'taciz' de var
Vahit Kirişçi'den, eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ilginç hamle! Hepsini savcılığa verdi 'taciz' de var
14 Mayıs seçimleriyle ilgili 15 soru 15 cevap; oy pusulaları tek zarfta mı olacak?
14 Mayıs seçimleriyle ilgili 15 soru 15 cevap; oy pusulaları tek zarfta mı olacak?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz
Mehmet Selim Girbiyanoğlu: İzmir Türkiye Yüzyılı’na hazır
Mehmet Selim Girbiyanoğlu: İzmir Türkiye Yüzyılı’na hazır