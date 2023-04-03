Fenerbahçe, Jorge Jesus'u kovacak mı? Yerine düşünülen isim belli oldu, hafta içi görüşülecek...

Derbide 1-0 öne geçen Fenerbahçe, bu üstünlüğünü koruyamadı ve 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı. Sonuçtan ve takımın gidişatından memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son dakikalarından itibaren başkan Ali Koç ve yönetime sert tepki gösterdi.