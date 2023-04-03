Fenerbahçe, Jorge Jesus'u kovacak mı? Yerine düşünülen isim belli oldu, hafta içi görüşülecek...
Derbilerde hayal kırıklığı yaratan Jorge Jesus, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası topun ağzına geldi. Fenerbahçe yönetimi, bugün Jesus'la bir araya gelecek ve ayrılık konusunda son kararı verecek. Jesus'la yollar ayrılırsa yönetimin onun yerine düşündüğü bir isim de var. İşte haberin ayrıntıları...
Derbide 1-0 öne geçen Fenerbahçe, bu üstünlüğünü koruyamadı ve 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı. Sonuçtan ve takımın gidişatından memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son dakikalarından itibaren başkan Ali Koç ve yönetime sert tepki gösterdi.
Müsabakanın son dakikalarında tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükselirken, tepkiler uzun süre devam etti.
Fenerbahçe'de tepkilerden nasibini alan bir başka isim ise, teknik direktör Jorge Jesus oldu.
Sarı-lacivertlileri şampiyonluk yarışında tutan ve sezon başından bu yana taraftarın sevgilisi olan Portekizli çalıştırıcı, derbi maçlardaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.