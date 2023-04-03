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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından YSK üyelerini hedef gösterenlerle ilgili soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından YSK üyelerini hedef gösterenlerle ilgili soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile üyeleri hedef gösterici, hakaret ve tehdit içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Sosyal medyada YSK Başkanı ve üyelerini hedef gösterenlere karşı harekete geçildi,

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "YSK başkan ve üyelerinin yürüttükleri kamu görevi ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları ile yazılı ve görsel medyada kimi şahıslar tarafından kamu görevlisine hakaret, tehdit ve benzeri suçları içeren yorum ve paylaşımlarda bulunulduğu yönündeki tespitler doğrultusunda soruşturma başlatılmış olup suç teşkil eden hususlar ile şüphelilerin belirlenmesi yönünde gerekli talimatlar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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