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Başörtüsü makineye takılan genç kız hayatını kaybetti

Başörtüsü makineye takılan genç kız hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin KARTEPE ilçesinde başörtüsü çalıştığı baskı makinesine takılan 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

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Olay, İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan bir reklam firmasının baskı atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Edanur Celep'in (24) başörtüsü çalıştığı baskı makinesine takıldı. Makineye sıkışan genç kızı gören diğer çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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