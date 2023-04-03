BIST 4.734
DOLAR 19,20
EURO 20,89
ALTIN 1.216,27
HABER /  GÜNCEL

Aman dikkat! Meteorolojiden 4 bölge için fırtına uyarısı

Aman dikkat! Meteorolojiden 4 bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısında bulundu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın, rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer fırtına, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde ise hamleli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de yarın gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de ise çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da ağıla kurt girdi: 243 küçükbaş hayvan telef oldu
Antalya'da ağıla kurt girdi: 243 küçükbaş hayvan telef oldu
Üniversitelerde hibrit eğitim başladı
Üniversitelerde hibrit eğitim başladı
Otogaza (LPG) çok büyük indirim geliyor! 3 Nisan 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Otogaza (LPG) çok büyük indirim geliyor! 3 Nisan 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Dinar'da İnşaat temeli kazısında antik döneme ait lahit bulundu
Dinar'da İnşaat temeli kazısında antik döneme ait lahit bulundu
Bitlis Güroymak'ta Kaçak Avcılara Drone Denetimi
Bitlis Güroymak'ta Kaçak Avcılara Drone Denetimi
Bekçi olma şartları değişti 2023 bekçilik yeni şartlar belli oldu lise şartı!
Bekçi olma şartları değişti 2023 bekçilik yeni şartlar belli oldu lise şartı!
Yeniden Refah Partisi'nde 14 il teşkilatı kazan kaldırdı! 'Erdoğan'a değil Kılıçdaroğlu'nu oy vereceğiz'
Yeniden Refah Partisi'nde 14 il teşkilatı kazan kaldırdı! 'Erdoğan'a değil Kılıçdaroğlu'nu oy vereceğiz'
Üç aylık enflasyon farkı belli oldu memur ve emekli maaşı ortaya çıktı
Üç aylık enflasyon farkı belli oldu memur ve emekli maaşı ortaya çıktı
ABD'li büyükelçiye kapılar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haddini bileceksin
ABD'li büyükelçiye kapılar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haddini bileceksin
Ömer dizisinde Yenge Şükran'ı kim oynuyor, gerçekte kimdir?
Ömer dizisinde Yenge Şükran'ı kim oynuyor, gerçekte kimdir?
İnşaat işçisi şoku yaşadı, 'Bacanak' kodlu dolandırıcı: Devletin için görevini yaptın
İnşaat işçisi şoku yaşadı, 'Bacanak' kodlu dolandırıcı: Devletin için görevini yaptın
Depremde 14 canın kaybedildiği kahvehaneden tek kurtulan kişi oldu
Depremde 14 canın kaybedildiği kahvehaneden tek kurtulan kişi oldu