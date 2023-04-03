ABD'li büyükelçiye kapılar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haddini bileceksin

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Flake'ın bu ziyaretine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" dedi. Erdoğan, büyükelçiye kapıların kapandığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesine tepki gösterdi.

"Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." dedi.

"Haddini bileceksin"

"Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözleri Bağcılar Ülkü Ocakları'na dün yaptığı ziyarette kullandı.