Tek hayali ölmeden önce boşanmak, milyoner Mustafa dede: Bu adalet mi?

Göktaş, 11 yıl önce Nevin Göktaş (60) ile ikinci evliliğini yapan ve eşinin bir başkasına kaçtığını iddia ederek 1,5 yıldır boşanma mücadelesi veren Mustafa dede ölmeden önce son isteğinin boşanmak olduğunu gözyaşları ile anlattı.