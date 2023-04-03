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Tek hayali ölmeden önce boşanmak, milyoner Mustafa dede: Bu adalet mi?

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Tek hayali ölmeden önce boşanmak, milyoner Mustafa dede: Bu adalet mi?

ADANA'da 86 yaşındaki Mustafa Göktaş, ölmeden önce tek hayalinin 11 yıl önce tanıştığı eşinden boşanmak olduğunu söyledi. Mustafa dede eşinin yaşattıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. 'Benim ölmemi bekliyor' diyen Mustafa dede bir de 'bu adalet mi?' diyerek eşinin yaptığına isyan etti.

Tek hayali ölmeden önce boşanmak, milyoner Mustafa dede: Bu adalet mi?

Göktaş, 11 yıl önce Nevin Göktaş (60) ile ikinci evliliğini yapan ve eşinin bir başkasına kaçtığını iddia ederek 1,5 yıldır boşanma mücadelesi veren Mustafa dede ölmeden önce son isteğinin boşanmak olduğunu gözyaşları ile anlattı.

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Tek hayali ölmeden önce boşanmak, milyoner Mustafa dede: Bu adalet mi?

Yıllarca yurt dışında çalışan ve emekli olduktan sonra memleketine dönen Göktaş, Adana’nın Kozan ve Tufanbeyli ilçelerinde hayır işlerine kendini adadı. 

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Tek hayali ölmeden önce boşanmak, milyoner Mustafa dede: Bu adalet mi?

11 yıl önce tanıştı: Göktaş hayır işlerine zaman harcarken komşularının vesilesi ile tanıştığı ve 11 yıl evli kaldığı Nevin Göktaş’ın evini ve eşyalarını alıp başka bir kişiye kaçmasının ardından sıkıntılı bir sürece girdi.

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Tek hayali ölmeden önce boşanmak, milyoner Mustafa dede: Bu adalet mi?

Hayırsever ihtiyar 1.5 yıldır başkasına kaçarak kendisini terk eden eşinden boşanmaya çalışıyor. Yaşadıklarını gözyaşı içerisinde anlatarak ölmeden boşanmak istediğini söyledi.

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