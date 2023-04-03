Teşkilat Siyah İnci kimdir gerçekte kim oynuyor kimliği şaşırttı

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Teşkilat yeni bölümü ile yine seyirciyi ekran başında soluksuz buraktı. Teşkilat son bölüme siyah inci karakteri damga vurdu. Peki Teşkilat dizisindeki Siyah İnci kimdir, gerçekte kim oynuyor?

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TRT 1 ekralarının yeni dizi bombası Teşkilat, pazar günlerine adını yazdırmaya devam ediyor. Reytinglerde Kanal D'nin Yargı dizisine kafa tutan Teşkilat hem konusu hem de oyuncu kadrosu ise seyirciyi soluksuz bırakıyor. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Murat Yıldırım gibi başarılı isimlerinden olduğu dizide son günlerde herkes Siyah İnci'yi konuşuyor. Dizinin son bölümlerine dahil olan ve işleri iyice karıştıran siyah inci gerçekte kimdir, kim oynuyor soruları ise merak edildi.

Dizinin merak uyandıran karakterlerinden biri olan ‘Siyah İnci’ kod adlı yabancı ajan son bölüme de damga vurdu Son bölümde ortalığı bir hayli karıştıran Siyah İnci, Teşkilat izleyicisinin de dikkatini çekti. Peki ama kim oynuyor?

Teşkilat dizisinde Siyah İnci karakterine gen ve başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat başarılı bir şekilde hayat veriyor. 2020 yılından beri kendi gibi oyuncu Cansel Elçin ile evli olan Zeynep Bayat daha önce Afilli Aşk, Çilek Kokusu, Kuruluş Osman gibi birçok dizide rol aldı.

Peki kimdir Zeynep Tuğçe Bayat, kaç yaşında birlikte tanıyalım..

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 Mersin doğumludur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü’nden mezun olan Bayat, Kuruluş Osman, Baba, Çilek Kokusu, seviyor Sevmiyor, Ah Neriman gibi çok sayıda başarılı yapımda rol üstlenmiştir.