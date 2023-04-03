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Eskişehir'deki kaçak yakıt operasyonunda 19 ton kaçak akaryakıt yakalandı

Eskişehir'deki kaçak yakıt operasyonunda 19 ton kaçak akaryakıt yakalandı

ESKİŞEHİR'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, il merkezinde durdurulan bir tankerde yapılan aramalar sonucunda 19 bin 683 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi amacı ile kaçak/karışımlı akaryakıt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar neticesinde il merkezinde durdurulan 1 tankerde yapılan arama sonucunda, 19 bin 683 litre kaçak akaryakıt ekiplerce ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

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