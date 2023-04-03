Kılıçdaroğlu kazanır mı? Metropoll'un son anketinde 29 puandan 7 puana düştü

14 mayıs seçimleri öncesi anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Metropoll'un mart ayı anketinde Kılıçdaroğlu 'kazanamaz' diyenler 'kazanır' diyenlerden 7 puan fazla çıktı. Aralık ayında bu farkın 29 puan olması dikkat çekti.

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Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll mart ayı sonuçlarını paylaştı. Metropoll Araştırma'nın sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, sonuçları Twitter hesabından aktardı.

Kılıçdaroğlu kazanır mı sorusunun sorulduğu ankete göre Kılıçdaroğlu "kazananaz" diyenlerin oranı her geçen ay azalıyor.

Aralık ayından bu yana yükselişte

Aralık ayında "kazanamaz" diyenlerin oranı yüzde 60,7 iken bu oran mart ayında yüzde 49.7'ye düştü. Aynı şekilde kazanır diyenlerin oranı yüzde 31.7 iken mart ayında 42.9'a yükseldi.

Verileri Twitter hesabında paylaşan Sencar, "CB seçiminde Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünenler kazanacağını düşünenlerden 7 puan fazla. Bu da seçmenin seçime yönelik algısı. Aralık 2022’ de bu fark 29 puanmış. 3 ayda aradaki fark çok büyük oranda kapanmış." ifadelerine yer verdi.

Sencar, ayrıca paylaştığı bir başka tweetinde "Mart ayı araştırmasına göre CB seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söyleyenler vereceğini söyleyenlerden yaklaşık 5 puan fazla. Bu reel durum." diye yazdı.